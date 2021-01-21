«Ордабасы» официально назначил нового главного тренера

Ранее 47-летний Седнев работал в «Белшине», минском «Динамо», «Днепре» из Могилева, а также «Актобе». В прошлом сезоне возглавлял белорусскую команду высшей лиги — «Рух» из Бреста.

Тренерский штаб Седнева усилил казахстанский специалист Андрей Ферапонтов.

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Ферапонтов работал на посту ассистента главного тренера «Ордабасы» в 2017 году. 44-летний тренер также трудился в «Кайрате», «Окжетпесе» и «Актобе». В прошлом году был ассистентом Седнева в белорусском «Рухе». Также входил в тренерский штаб национальной и молодежной сборных Казахстана.