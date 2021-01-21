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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ остался без легионеров перед новым сезоном

Прошлый сезон команда провалила.

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Состав талдыкорганского «Жетысу» покинули все легионеры, сообщает KazFootball.kz.

Так, из команды ушли 30-летний португальский полузащитник Педро Эуженио, на счету которого 17 матчей, он забил пять голов и провел четыре голевые передачи.

Команда
Жетысу

30-летний литовский полузащитник Артурас Жулпа за семиреченцев сыграл 13 матчей и забил один мяч.

В активе 31-летнего бельгийского полузащитника Доньета Шкодры 16 матчей, два забитых мяча и две голевые передачи.

Также команду покинул 28- летний таджикско-ганский защитник Дэвид Мавутор, который в течение трех сезонов сыграл 76 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи. В данный момент он находится на просмотре в полтавской «Ворскле».

Напомним, что «Жетысу» покинули Егор Зубович, Вадим Побудей («Гомель»), Андрей Залеский, Никита Наумов («Динамо», Минск), Андрей Лебедев («Витебск»), Ненад Адамович, Стефан Живкович, Мартин Тошев, Алмат Бекбаев, Аслан Дарабаев и Еркебулан Сейдахмет.

По итогам сезона талдыкорганцы стали шестыми в КПЛ-2020, хотя перед клубом стояла задача войти в тройку.

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