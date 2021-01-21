Клуб КПЛ остался без легионеров перед новым сезоном
Прошлый сезон команда провалила.
Прошлый сезон команда провалила.
Состав талдыкорганского «Жетысу» покинули все легионеры, сообщает KazFootball.kz.
Так, из команды ушли 30-летний португальский полузащитник Педро Эуженио, на счету которого 17 матчей, он забил пять голов и провел четыре голевые передачи.
30-летний литовский полузащитник Артурас Жулпа за семиреченцев сыграл 13 матчей и забил один мяч.
В активе 31-летнего бельгийского полузащитника Доньета Шкодры 16 матчей, два забитых мяча и две голевые передачи.
Также команду покинул 28- летний
Напомним, что «Жетысу» покинули Егор Зубович, Вадим Побудей («Гомель»), Андрей Залеский, Никита Наумов («Динамо», Минск), Андрей Лебедев («Витебск»), Ненад Адамович, Стефан Живкович, Мартин Тошев, Алмат Бекбаев, Аслан Дарабаев и Еркебулан Сейдахмет.
По итогам сезона талдыкорганцы стали шестыми в КПЛ-2020, хотя перед клубом стояла задача войти в тройку.