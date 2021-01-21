Смена поколений. В КПЛ стали забывать о тренерах-аксакалах и больше доверять молодым

Сокращение финансирования диктует казахстанскому футболу новые условия, которые в том числе коснулись тренеров. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новой тенденции в чемпионате Казахстана и перезагрузке в среде местных специалистов.

Традиционно в межсезонье казахстанские клубы масштабно меняют состав, либо тренерский штаб, либо все вместе. Только вот на сей раз перестановки тренеров больше ориентированы не на именитых иностранцев и известных сверхопытных специалистов.

После прошлого сезона лигу покинули Кахабер Цхададзе, Стойчо Младенов, Дмитрий Огай, а также Владимир Никитенко вместе с Ваитом Талгаевым. Работу в КПЛ так и не нашли Вахид Масудов и Владимир Чебурин. Очевидно, что в лиге меняется облик тренерских рядов. Символично, что прошлый чемпионат выиграл самый молодой тренер-победитель в истории турнира — Алексей Шпилевский (ему всего 32 года), а вторым стал «Тобол» во главе с 40-летним Григорием Бабаяном.

На данный момент клубы премьер-лиги уже приняли Али Алиев (40 лет), Андрей Карпович (40 лет), Ринат Алюетов (31 год) и белорус Алексей Бага (39 лет).

В «Астане» и «Ордабасы» уже не такие молодые, но в то же время достаточно мотивированные тренеры в лице Андрея Тихонова и Александра Седнева. Им определенно есть что доказывать.

О чем говорит такой тренерский переворот? Тут целая совокупность факторов. Снижение финансовых возможностей. Определенное разочарование в иностранцах, яркий пример: те же Бабаян и Горовенко добились больше, чем Младенов и Цхададзе, и это учитывая, что составы были сильнее именно у зарубежных коучей.

Если говорить про наших опытных тренеров, то многие клубы видят, что значительного прогресса под их руководством не происходит. Увы, даже Дмитрий Огай давно не может похвастаться большими достижениями, хотя и остается одним из самых котируемых тренеров в стране.

Молодые, амбициозные, с новыми идеями и тягой к знаниям тренеры — это также одна из причин. Карпович и Алиев были статусными и харизматичными игроками, теперь они хотят признания на тренерском уровне и совсем не исключено, что однажды мы все-таки увидим их дуэль в проекции топ-клубов КПЛ. Шпилевский и Бабаян — это специалисты немного иного склада, про таких сейчас говорят «лэптоп-тренеры»: отлично подкованные тактически и уделяющие много внимания современным идеям, но при этом не имевшие большого имени в футболе, будучи игроками.