Смена поколений. В КПЛ стали забывать о тренерах-аксакалах и больше доверять молодым
Многие из них уже добились весомых результатов.
Многие из них уже добились весомых результатов.
Сокращение финансирования диктует казахстанскому футболу новые условия, которые в том числе коснулись тренеров. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новой тенденции в чемпионате Казахстана и перезагрузке в среде местных специалистов.
Традиционно в межсезонье казахстанские клубы масштабно меняют состав, либо тренерский штаб, либо все вместе. Только вот на сей раз перестановки тренеров больше ориентированы не на именитых иностранцев и известных сверхопытных специалистов.
После прошлого сезона лигу покинули Кахабер Цхададзе, Стойчо Младенов, Дмитрий Огай, а также Владимир Никитенко вместе с Ваитом Талгаевым. Работу в КПЛ так и не нашли Вахид Масудов и Владимир Чебурин. Очевидно, что в лиге меняется облик тренерских рядов. Символично, что прошлый чемпионат выиграл самый молодой
На данный момент клубы
В «Астане» и «Ордабасы» уже не такие молодые, но в то же время достаточно мотивированные тренеры в лице Андрея Тихонова и Александра Седнева. Им определенно есть что доказывать.
О чем говорит такой тренерский переворот? Тут целая совокупность факторов. Снижение финансовых возможностей. Определенное разочарование в иностранцах, яркий пример: те же Бабаян и Горовенко добились больше, чем Младенов и Цхададзе, и это учитывая, что составы были сильнее именно у зарубежных коучей.
Если говорить про наших опытных тренеров, то многие клубы видят, что значительного прогресса под их руководством не происходит. Увы, даже Дмитрий Огай давно не может похвастаться большими достижениями, хотя и остается одним из самых котируемых тренеров в стране.
Молодые, амбициозные, с новыми идеями и тягой к знаниям тренеры — это также одна из причин. Карпович и Алиев были статусными и харизматичными игроками, теперь они хотят признания на тренерском уровне и совсем не исключено, что однажды мы
Подобные изменения в тренерском цеху интригуют и вызывают интерес. Большинство молодых тренеров нацелены на атаку, они голодны до побед, им хочется превзойти достижения старшего поколения и быть выше нынешних коллег. Именно поэтому будущий сезон КПЛ может стать бескомпромиссным не только на поле, но и на бровке.