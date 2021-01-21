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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

Агент раскрыл подробности сорвавшегося трансфера в «Кайрат» экс-форварда лондонского «Арсенала»

Также высказался о переходе Штрели Мамбы.

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Французский форвард Яя Саного был готов отправиться в Казахстан на зарплату не менее 1−1,5 миллиона долларов в год, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что представители экс-игрока «Арсенала» вели переговоры и с клубами РПЛ, однако те были готовы предложить Саного не более 600 тысяч евро в год. В настоящее время клубы из Ближнего Востока и Южной Кореи ведут переговоры с футболистом и его агентом, однако вопрос упирается в цену.

Команда
Кайрат

По словам известного российского агента Сергея Цырина, у Саного завышенные требования по условиям личного контракта.

«Считаю, что в условиях длительного простоя форвард не может требовать такие условия. Я принимал участие по возможному трудоустройству Саного в России. Разговаривал и с самим футболистом, и с его агентом. Вели переговоры в том числе и с одним топ-клубом РПЛ. Большого интереса его кандидатура не вызвала. Разве что в случае, если бы он согласился на зарплату в районе 500−600 тысяч евро в год. Также я знаю, что клубы из Саудовской Аравии и Южной Кореи рассматривали его в качестве возможного усиления, однако туда Саного в итоге не перешел. Если уж клубы из этих стран не готовы были дать ему запрашиваемый 1 миллион долларов, то что говорить о клубах КПЛ? Так ли он хорош на самом деле, если никто не соглашается на его условия? Что касается “Кайрата”, то, на мой взгляд, селекционная служба клуба сработала здорово, подписав лучшую кандидатуру по соотношению “цена-качество”. Считаю, что Штрели Мамба принесет ощутимую пользу “Кайрату”», — заявил Цырин.

Саного — воспитанник «Осера». В 2013 году он перешел в «Арсенал», где не смог закрепиться в составе. Игрока отправляли в аренду в «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Чарльтон Атлетик».

С 2017 по 2020 год форвард играл в «Тулузе», за которую забил 12 голов в 63 играх Лиги 1. Также он выступал за юношеские и молодежную сборные Франции.

По итогам КПЛ-2020 «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом. Алматинцы выступят в Лиге чемпионов.

Ранее «желто-черные» подписали другого нападающего. Новичком стал немецкий форвард Штрели Мамба.

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