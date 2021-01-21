Агент раскрыл подробности сорвавшегося трансфера в «Кайрат» экс-форварда лондонского «Арсенала»
Также высказался о переходе Штрели Мамбы.
Также высказался о переходе Штрели Мамбы.
Французский форвард Яя Саного был готов отправиться в Казахстан на зарплату не менее 1−1,5 миллиона долларов в год, сообщает
Отмечается, что представители
По словам известного российского агента Сергея Цырина, у Саного завышенные требования по условиям личного контракта.
«Считаю, что в условиях длительного простоя форвард не может требовать такие условия. Я принимал участие по возможному трудоустройству Саного в России. Разговаривал и с самим футболистом, и с его агентом. Вели переговоры в том числе и с одним
Саного — воспитанник «Осера». В 2013 году он перешел в «Арсенал», где не смог закрепиться в составе. Игрока отправляли в аренду в «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Чарльтон Атлетик».
С 2017 по 2020 год форвард играл в «Тулузе», за которую забил 12 голов в 63 играх Лиги 1. Также он выступал за юношеские и молодежную сборные Франции.
По итогам КПЛ-2020 «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом. Алматинцы выступят в Лиге чемпионов.
Ранее «желто-черные» подписали другого нападающего. Новичком стал немецкий форвард Штрели Мамба.