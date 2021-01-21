Агент раскрыл подробности сорвавшегося трансфера в «Кайрат» экс-форварда лондонского «Арсенала»

«Считаю, что в условиях длительного простоя форвард не может требовать такие условия. Я принимал участие по возможному трудоустройству Саного в России. Разговаривал и с самим футболистом, и с его агентом. Вели переговоры в том числе и с одним топ-клубом РПЛ. Большого интереса его кандидатура не вызвала. Разве что в случае, если бы он согласился на зарплату в районе 500−600 тысяч евро в год. Также я знаю, что клубы из Саудовской Аравии и Южной Кореи рассматривали его в качестве возможного усиления, однако туда Саного в итоге не перешел. Если уж клубы из этих стран не готовы были дать ему запрашиваемый 1 миллион долларов, то что говорить о клубах КПЛ? Так ли он хорош на самом деле, если никто не соглашается на его условия? Что касается “Кайрата”, то, на мой взгляд, селекционная служба клуба сработала здорово, подписав лучшую кандидатуру по соотношению “цена-качество”. Считаю, что Штрели Мамба принесет ощутимую пользу “Кайрату”», — заявил Цырин.