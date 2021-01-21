«Кайрат» сменил соперника на сборах в Турции
Всего запланировано пять матчей.
Всего запланировано пять матчей.
Футбольный клуб «Кайрат» внес изменение в расписание игр на втором УТС в Турции, сообщает
В рамках второго сбора команда проведет пять матчей. 9 февраля вместо московского «Торпедо» алматинцы проведут контрольный матч с «Рухом» из Бреста.
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Контрольные матчи «Кайрата»:
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4 февраля: «Кайрат» — «Динамо» (Москва);
6 февраля, утро: «Кайрат» — «Крылья Советов» (Самара);
6 февраля, вечер: «Кайрат» — «Александрия» (Александрия);
9 февраля, утро: «Кайрат» — «Рух» (Брест);
9 февраля, вечер: «Кайрат» — «Будучность» (Подгорица).
Напомним, что в прошедшем сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет выиграл «золото» КПЛ. Вторым стал «Тобол», третьей — «Астана». В первую лигу отправился «Окжетпес», тогда как в