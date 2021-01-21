«Кайрат» сменил соперника на сборах в Турции

В рамках второго сбора команда проведет пять матчей. 9 февраля вместо московского «Торпедо» алматинцы проведут контрольный матч с «Рухом» из Бреста. ⠀⠀⠀ Контрольные матчи «Кайрата»: ⠀⠀⠀ 4 февраля: «Кайрат» — «Динамо» (Москва); 6 февраля, утро: «Кайрат» — «Крылья Советов» (Самара); 6 февраля, вечер: «Кайрат» — «Александрия» (Александрия); 9 февраля, утро: «Кайрат» — «Рух» (Брест); 9 февраля, вечер: «Кайрат» — «Будучность» (Подгорица).

Напомним, что в прошедшем сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет выиграл «золото» КПЛ. Вторым стал «Тобол», третьей — «Астана». В первую лигу отправился «Окжетпес», тогда как в премьер-лигу отобрались «Атырау» с «Актобе».