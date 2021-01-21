Кандидат в сборную Казахстана получил предложение от «Астаны». Но изучает варианты в РПЛ

Агенты защитника Багдата Каирова ведут переговоры с клубами российской Премьер-лиги и ФНЛ (второй по силе дивизион России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По окончании сезона-2020 Каиров покинул стан кызылординского «Кайсара» и приступил к поискам нового клуба.

Команда Астана

В декабре прошлого года представители 27-летнего игрока предложили его услуги клубу РПЛ и двум командам ФНЛ, лидирующим в дивизионе по итогам 26 туров.

Воспитанник актюбинского футбола горит желанием попробовать себя в чемпионате России.

Также на Каирова претендуют два казахстанских клуба — уже сделавшая ему предложение столичная «Астана» и «Актобе». С вариантом продолжения карьеры защитник должен определиться в ближайшие дни.

Номинальный правый защитник Каиров минувший сезон отыграл на противоположном фланге «Кайсара». Несмотря на новую для себя позицию, проявил себя с наилучшей стороны, став одним из лучших в составе «волков».