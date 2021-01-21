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16:54 (мск), источник: Vesti.kz

Получивший путевку в КПЛ клуб подал на банкротство, но улетел на сборы в Турцию

Там собираются полностью сформировать состав команды.

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Футбольный клуб «Акжайык» улетел на учебно-тренировочные сборы в Турцию. Между тем в департаменте государственных доходов ЗКО сообщили, что клуб подал заявление о признании его банкротом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об отлете команды в Турцию сообщается на ее официальной странице в Instagram.

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Генеральный директор «Акжайыка» Азамат Шайхы отметил, что из Уральска в Анталью отправились 21 человек.

«Мы планируем провести в Турции как минимум 20 дней. Вместе с нами отправились команды “Каспий” из Актау, “Актобе” и “Атырау”. Это позволило сэкономить на авиаперелете. Если бы за билеты мы оплатили 370 тысяч тенге, то чартерный рейс нам обошелся в 240 тысяч. В Турции собирается около 200 команд из разных стран мира. Там мы окончательно сформируем состав команды и проведем несколько товарищеских матчей», — сообщил Шайхы.

Команда
Акжайык

Отметим, что в департаменте госдоходов Западно-Казахстанской области проинформировали, что 9 декабря 2020 года ТОО ФК «Акжайык» подало заявление о признании его банкротом.

«Специализированный межрайонный экономический суд принял дело к производству. У ФК “Акжайык” имеется задолженность перед бюджетом в 241 миллион тенге. 223 миллиона из них — это штраф по налогу на добавленную стоимость. Он образовался за 2019 год», — отметила руководитель управления по работе с задолженностью ДГД ЗКО Салтанат Жуматаева.

Большие расходы клуба уже становились причиной возмущения руководства региона. В 2019 году заместитель акима ЗКО Аманжол Алпысбаев предложил оптимизировать затраты «Акжайыка». По его информации, сборы в Турции обходятся бюджету в сумму 74 миллиона тенге.

Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.

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