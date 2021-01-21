Получивший путевку в КПЛ клуб подал на банкротство, но улетел на сборы в Турцию
Там собираются полностью сформировать состав команды.
Там собираются полностью сформировать состав команды.
Футбольный клуб «Акжайык» улетел на
Об отлете команды в Турцию сообщается на ее официальной странице в Instagram.
Генеральный директор «Акжайыка» Азамат Шайхы отметил, что из Уральска в Анталью отправились 21 человек.
«Мы планируем провести в Турции как минимум 20 дней. Вместе с нами отправились команды “Каспий” из Актау, “Актобе” и “Атырау”. Это позволило сэкономить на авиаперелете. Если бы за билеты мы оплатили 370 тысяч тенге, то чартерный рейс нам обошелся в 240 тысяч. В Турции собирается около 200 команд из разных стран мира. Там мы окончательно сформируем состав команды и проведем несколько товарищеских матчей», — сообщил Шайхы.
Отметим, что в департаменте госдоходов
«Специализированный межрайонный экономический суд принял дело к производству. У ФК “Акжайык” имеется задолженность перед бюджетом в 241 миллион тенге. 223 миллиона из них — это штраф по налогу на добавленную стоимость. Он образовался за 2019 год», — отметила руководитель управления по работе с задолженностью ДГД ЗКО Салтанат Жуматаева.
Большие расходы клуба уже становились причиной возмущения руководства региона. В 2019 году заместитель акима ЗКО Аманжол Алпысбаев предложил оптимизировать затраты «Акжайыка». По его информации, сборы в Турции обходятся бюджету в сумму 74 миллиона тенге.
Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.