Вратарь «Ньюпорт Каунти» Кинг попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря голу с 96 метров (видео)

19 января «Челтнем Таун» принимал на своем поле «Ньюпорт Каунти», и именно Кингу удалось открыть счет в матче — ударом от собственных ворот. Вводя мяч в игру, Кинг пробил очень сильно. В результате мяч приземлился у границы штрафной площади «Челтнема», а отскочив от газона, залетел в ворота хозяев над вратарем Джошуа Гриффитсом, не сумевшего в отчаянном прыжке спасти свою команду. Матч в итоге завершился вничью — 1:1.
В Книге рекордов Гиннесса зафиксировали новое достижение — гол был забит Кингом с расстояния 96,01 метра (105 ярдов). Предыдущий рекорд принадлежал боснийскому вратарю Асмиру Беговичу и продержался более 7 лет. 2 ноября 2013 года голкипер, выступая за «Сток Сити», поразил ворота «Саутгемптона» с дистанции 91,9 метра (100,5 ярда).