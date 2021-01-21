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17:33 (мск), источник: Sport24

Вратарь «Ньюпорт Каунти» Кинг попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря голу с 96 метров (видео)

Имя вратаря клуба четвертого английского дивизиона «Ньюпорт Каунти» Тома Кинга было включено в Книгу рекордов Гиннесса. 25-летний голкипер теперь официально признан автором гола с самой дальней дистанции в мировом футболе в официальных матчах.

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Источник: newport-county.co.uk

19 января «Челтнем Таун» принимал на своем поле «Ньюпорт Каунти», и именно Кингу удалось открыть счет в матче — ударом от собственных ворот. Вводя мяч в игру, Кинг пробил очень сильно. В результате мяч приземлился у границы штрафной площади «Челтнема», а отскочив от газона, залетел в ворота хозяев над вратарем Джошуа Гриффитсом, не сумевшего в отчаянном прыжке спасти свою команду. Матч в итоге завершился вничью — 1:1.

В Книге рекордов Гиннесса зафиксировали новое достижение — гол был забит Кингом с расстояния 96,01 метра (105 ярдов). Предыдущий рекорд принадлежал боснийскому вратарю Асмиру Беговичу и продержался более 7 лет. 2 ноября 2013 года голкипер, выступая за «Сток Сити», поразил ворота «Саутгемптона» с дистанции 91,9 метра (100,5 ярда).

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