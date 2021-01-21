Вратарь «Ньюпорт Каунти» Кинг попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря голу с 96 метров (видео)

19 января «Челтнем Таун» принимал на своем поле «Ньюпорт Каунти», и именно Кингу удалось открыть счет в матче — ударом от собственных ворот. Вводя мяч в игру, Кинг пробил очень сильно. В результате мяч приземлился у границы штрафной площади «Челтнема», а отскочив от газона, залетел в ворота хозяев над вратарем Джошуа Гриффитсом, не сумевшего в отчаянном прыжке спасти свою команду. Матч в итоге завершился вничью — 1:1.