«Астана» вернула футболистов из аренды

Речь идет о 20-летнем голкипере Владиславе Саенко («Акжайык»), защитниках Талгате Кусяпове («Окжетпес»), Саги Совете («Арыс»), полузащитниках Льве Скворцове, Жаслане Каиркенове («Атырау») и нападающем Владиславе Прокопенко («Актобе»).

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Также к команде присоединился 22-летний голкипер Даниил Подымский, имеющий действующий контракт с клубом, но последние годы выступавший в арендах в первой лиге, а сезон 2020 года пропустивший из-за травмы.