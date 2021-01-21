«Астана» вернула футболистов из аренды
На стартовавшем сборе в
На стартовавшем сборе в
Речь идет о 20-летнем голкипере Владиславе Саенко («Акжайык»), защитниках Талгате Кусяпове («Окжетпес»), Саги Совете («Арыс»), полузащитниках Льве Скворцове, Жаслане Каиркенове («Атырау») и нападающем Владиславе Прокопенко («Актобе»).
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Также к команде присоединился 22-летний голкипер Даниил Подымский, имеющий действующий контракт с клубом, но последние годы выступавший в арендах в первой лиге, а сезон 2020 года пропустивший
Напомним, что «Астана» завершила предыдущий сезон на третьем месте. Чемпионом страны стал «Кайрат», вторым финишировал «Тобол». В первую лигу вылетел «Окжетпес», тогда как в