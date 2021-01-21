Футболисты солигорского «Шахтера» проиграли киевскому «Динамо» на сборе в ОАЭ
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси провели первый контрольный матч на предсезонном тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси провели первый контрольный матч на предсезонном тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Дубае подопечные Романа Григорчука уступили серебряным призерам украинского первенства футболистам киевского «Динамо» со счетом 0:2. В первом тайме соперники мячей не забили, а после перерыва киевляне дважды поразили ворота новобранца солигорского клуба Сергея Черника.
На 24 января у «Шахтера» запланирована встреча с российским чемпионом «Зенитом» из
27 января футболисты солигорского клуба сыграют с еще одним фаворитом российского первенства «Краснодаром», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Сегодня краснодарские футболисты разошлись миром с польской «Легией» из Варшавы — 0:0. Затем, 31 января, белорусский чемпион проведет товарищеский матч с футболистами «Риги».