Футболисты солигорского «Шахтера» проиграли киевскому «Динамо» на сборе в ОАЭ

Сегодня в Дубае подопечные Романа Григорчука уступили серебряным призерам украинского первенства футболистам киевского «Динамо» со счетом 0:2. В первом тайме соперники мячей не забили, а после перерыва киевляне дважды поразили ворота новобранца солигорского клуба Сергея Черника.

На 24 января у «Шахтера» запланирована встреча с российским чемпионом «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Сегодня зенитовцы в своем первом спарринге разгромили чемпиона Латвии «Ригу» со счетом 4:0.