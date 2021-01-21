Зидана в «Реале» может сменить тренер «Ривер Плейта»

При этом сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует подавать в отставку. Его судьба может быть решена по окончании сезона.

Команда Реал

Гальярдо с «Ривер Плейтом» дважды выигрывал Кубок Либертадорес и трижды — Кубок Аргентины. Кроме того, его дважды признавали лучшим тренером Южной Америки.