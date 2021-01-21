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21:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидана в «Реале» может сменить тренер «Ривер Плейта»

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо может возглавить «Реал», сообщает ESPN Argentina. По данным источника, президент мадридцев Флорентино Перес хочет видеть у руля команды именно Гальярдо.

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Источник: Reuters

При этом сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует подавать в отставку. Его судьба может быть решена по окончании сезона.

Команда
Реал
Гальярдо с «Ривер Плейтом» дважды выигрывал Кубок Либертадорес и трижды — Кубок Аргентины. Кроме того, его дважды признавали лучшим тренером Южной Америки.

Накануне, 20 января, «сливочные» сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв выступающему в третьем дивизионе «Алькояно» в матче 1/16 финала. В дополнительное время, когда счёт был 1:1, мадридцы остались в большинстве, однако впоследствии пропустили второй мяч и проиграли.

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