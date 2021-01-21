Бывший президент ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме

В конце декабря 84-летнему Блаттеру была проведена операция на сердце.

Читайте также В ФИФА заявили о готовности сотрудничать со следствием по делу Инфантино

«Врачи довольны его самочувствием, но впереди еще долгий путь, — сказала дочь Блаттера. — В сумме он провел более недели в искусственной коме и не мог разговаривать».

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет.