Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
23:30
Эйбар
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
20.01
Вильярреал
Гранада
22
Футбол. Зарубежный
22.01
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22.01
Беневенто
Торино
Все события
Фоторепортажи
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
22:46 (мск), источник: ТАСС

Бывший президент ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме

ТАСС, 21 января. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер более чем на неделю был введен в искусственную кому. Об этом рассказала его дочь Коринн, комментарий которой приводит агентство Associated Press.

Наверх
Источник: AP 2020

В конце декабря 84-летнему Блаттеру была проведена операция на сердце.

Читайте также
В ФИФА заявили о готовности сотрудничать со следствием по делу Инфантино

«Врачи довольны его самочувствием, но впереди еще долгий путь, — сказала дочь Блаттера. — В сумме он провел более недели в искусственной коме и не мог разговаривать».

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет.

В июне 2020 года Блаттер стал подозреваемым по делу о нецелевой трате $1 млн из фонда ФИФА. В декабре ФИФА обратилась в прокуратуру Цюриха с просьбой возбудить уголовное дело против Блаттера в связи с финансированием убыточного музея мирового футбола.

Читайте также
 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Кокорин заявил, что покидает «Спартак» и вылетает в Италию
ЦСКА десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ
Три россиянки финишировали в топ-10 в индивидуальной гонке на КМ
Овечкин пропустит минимум четыре матча «Вашингтона» в НХЛ
«Зенит» в Дубае разгромил бывший клуб Олега Кононова
СМИ: Зидана в «Реале» может сменить тренер «Ривер Плейта»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь