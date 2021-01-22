Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.01
Эйбар
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
21.01
Ливерпуль
Бернли
01
Футбол. Зарубежный
21.01
Валенсия
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монпелье
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
00:33 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Эйбара» забил гол «Атлетико» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 21 января. Голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович забил с пенальти в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Наверх
Источник: AFP 2020

Дмитрович реализовал одиннадцатиметровый удар на 12-й минуте матча.

Этот гол стал для 28-летнего вратаря первым в карьере. Дмитрович также стал первым вратарем чемпионата Испании с 2011 года, забившим гол, и первым с 2003-го, отличившимся с пенальти. Серб — седьмой вратарь, забивавший в матче чемпионата Испании.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Александр Флорентийский: заиграет ли Кокорин в Серии А
«Зенит» в Дубае разгромил бывший клуб Олега Кононова
Овечкин пропустит минимум четыре матча «Вашингтона» в НХЛ
«Валенсия» с Черышевым спаслась от поражения в матче Примеры
ЦСКА десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ
«Зенит» поднялся на третье место в таблице Евролиги
Йозеф Блаттер более недели находился в искусственной коме
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь