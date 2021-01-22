Вратарь «Эйбара» забил гол «Атлетико» в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 21 января. Голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович забил с пенальти в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 21 января. Голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович забил с пенальти в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Дмитрович реализовал одиннадцатиметровый удар на 12-й минуте матча.
Этот гол стал для 28-летнего вратаря первым в карьере. Дмитрович также стал первым вратарем чемпионата Испании с 2011 года, забившим гол, и первым с 2003-го, отличившимся с пенальти. Серб — седьмой вратарь, забивавший в матче чемпионата Испании.