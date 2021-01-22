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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лацио» обыграл «Парму» в Кубке Италии благодаря автоголу на 90-й минуте

В Риме (Италия) на стадионе «Олимпико» состоялась встреча 1/8 финала Кубка Италии между «Лацио» и «Пармой», победу в которой одержали хозяева поля — 2:1.

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Источник: AP 2020

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте итальянским полузащитником «Лацио» Марко Пароло. Лишь на 83-й минуте форварду «Пармы» Валентину Михэйлэ удалось восстановить равновесие в счёте. Однако на последней минуте основного времени нападающий римского клуба Ведат Мурики замкнул верховую подачу и поразил в ворота «Пармы». Спустя некоторое время мяч был засчитан как автогол вратаря «крестоносцев» Симоне Коломби, так как мяч после удара албанского футболиста угодил в штангу, отскочил в спину голкипера и от неё срикошетил в ворота.

«Лацио» стал заключительным участником ¼ финала Кубка Италии, где встретится 27 января с «Аталантой».

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