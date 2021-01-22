«Лацио» обыграл «Парму» в Кубке Италии благодаря автоголу на 90-й минуте

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте итальянским полузащитником «Лацио» Марко Пароло. Лишь на 83-й минуте форварду «Пармы» Валентину Михэйлэ удалось восстановить равновесие в счёте. Однако на последней минуте основного времени нападающий римского клуба Ведат Мурики замкнул верховую подачу и поразил в ворота «Пармы». Спустя некоторое время мяч был засчитан как автогол вратаря «крестоносцев» Симоне Коломби, так как мяч после удара албанского футболиста угодил в штангу, отскочил в спину голкипера и от неё срикошетил в ворота.