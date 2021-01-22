Дубль Суареса в игре с «Эйбаром» позволил «Атлетико» одержать 6-ю подряд победу в Примере

Уже на 11-й минуте игры «Эйбар» вышел вперёд в счёте благодаря реализованному 11-метровому, который исполнил сербский вратарь Марко Дмитрович. В конце первого тайма «матрасники» усилиями уругвайца Луиса Суареса сравняли счёт, а на 89-й минуте всё тот же форвард «Атлетико» оформил дубль, тем самым принеся клубу очередные три очка.
«Атлетико», набрав в 17 турах 44 очка, сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея преимущество перед ближайшим преследователем в семь очков и игру в запасе. «Эйбар» с 19 очками располагается на 15-м месте.
Победная серия подопечных Диего Симеоне в чемпионате Испании насчитывает уже 6 матчей.