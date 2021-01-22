«Ливерпуль» не забивает семь часов, «Барса» не реализовала два пенальти

Англия: расколдованный «Энфилд»

«Ливерпуль» — «Бернли» — 0:1 (Барнс, 83, с пенальти)

Команда Юргена Клоппа в последнее время не похожа на себя. Четыре матча без побед при трех поражениях и три тура без забитых мячей, из-за чего «Ливерпуль» оказался позади двух «Манчестеров» и «Лестера». Тем не менее красные начали игру с Салахом и Роберту Фирмину на скамейке запасных. Из незаменимой прежде тройки нападающих в старте появился только Мане — автор последнего на данный момент гола чемпионов в АПЛ, который был забит еще 27 декабря.

Настрой хозяев понятен, и к перерыву ударами отметились почти все их футболисты. Но и в первом тайме, и во втором мяч в ворота «Бернли» не шел даже в тех ситуациях, когда деваться ему вроде было некуда. А Барнс весь матч караулил шанс забить свой 100-й гол в карьере, цеплялся за все передачи, и в концовке заставил Алиссона сбить себя в штрафной. Потом голкипер «Ливерпуля» дважды прибегал на «стандарты» к противоположным воротам, только выполнить работу за своих одноклубников ему не удалось.

Те не могут забить более семи часов или, если быть совсем точным, 438 минут. И это, пожалуй, главное объяснение того, как невероятную серию красных, которые не уступали на «Энфилде» 3 года и 273 дня, в 69-й игре прервал соперник, в прошлый раз победивший в Ливерпуле в 1974 году. «Было невозможно проиграть, но мы сделали это», — признался Клоппа, чья команда отстает от «МЮ» уже на шесть очков, и если ничего не изменится, у Англии будет новый чемпион.

Испания: Суарес догнал Месси

«Корнелия» — «Барселона» — 0:2 (Дембеле, 92. Брэйтуэйт, 120+1)

Этот розыгрыш Кубка Испании делают интересным клубы третьего дивизиона — сегунды Б. Накануне «Алькояно» вдесятером забил решающий гол «Реалу». В предыдущем раунде «Корнелия», которая принимает своих соперников на поле с искусственным покрытием с дополнительной разметкой для сдачи газона в аренду, выбила из турнира «Атлетико». В четверг здесь не слишком уютно чувствовала себя уже «Барселона».

Да, Роналд Куман выставил смешанный состав, но само по себе это не отменяло колоссальную разницу соперников в классе. Однако нулевая ничья по итогам первого тайма удивляла только по одной причине — из-за неудачного пенальти в исполнении Пьянича, который парировал голкипер хозяев. Хуан Рамон — бесспорный герой дня, потому что во втором тайме он отразил еще один 11-метровый, отбив удар Дембеле по центру ногой. Ничего подобного с «Барсой» прежде не случалось, и трех кряду матчей с дополнительным временем у нее тоже не было.

Учитывая, что 21-летний страж ворот «Корнелии» играет в защитном шлеме, его в шутку сравнили с Петром Чехом. Но, кажется, чуть-чуть поторопились. В дополнительное время Рамон пропустил дальний удар в «свой» угол. Хотя можно придерживаться иной версии и говорить про злость, вложенную Дембеле в удар. В результате мяч влетел в ворота от рук Рамона, и «Барса» не наступила на мадридские грабли. Лимит на сенсации в этом раунде оказался исчерпан.

«Валенсия» — «Осасуна» — 1:1 (Унаи Гарсия, 69, в свои ворота — Кальери, 42)

«Эйбар» — «Атлетико» — 1:2 (Дмитрович, 12, с пенальти — Суарес, 40, 89, с пенальти)

В ла лиге в четверг было сыграно два отложенных матча. В первом из них в стартовом составе «Валенсии» снова появился Черышев, и до перерыва он мог отправить мяч в сетку. Денис обыграл защитника и вратаря, однако пробил в другого игрока обороны. Впрочем, гол все равно не засчитали бы, так как в начальной стадии атаки выдавший передачу российскому полузащитнику Макси Гомес забрался в офсайд.

«Валенсия», у которой была серия из трех побед во всех турнирах, смотрелась активнее, но в атаке была не так эффективна, как занимавшая предпоследнее место «Осасуна». И все-таки памплонцы не удержали первую с 24 октября победу из-за неудачной срезки своего защитника. «Летучие мыши» отыгрались уже без замененного на 67-й минуте Черышева, который может занести себе в актив первый тайм, но во второй половине российский легионер был не слишком заметен.

Игра номер два оказалась полна сюрпризов. Во-первых, лидер чемпионата «Атлетико» пропустил быстрый гол. Во-вторых, его автором стал решивший исполнить пенальти голкипер «Эйбара» Дмитрович. В испанском чемпионате такого не случалось восемь лет. Еще один забавный факт: «матрасники» пропускали от вратарей трижды — больше всех в истории ла лиги.

Вот только сохранить свои ворота на замке Дмитровичу не удалось, и виной тому Луис Суарес, для которого «Эйбар» — любимый соперник в Испании. Его ворота он поражал уже 12 раз, причем во втором случае он сам заработал оказавшийся решающий пенальти. Уругваец на протяжении десяти сезонов забивает в ла лиге двузначное число мячей, и сейчас он с 11 точными ударами сравнялся с закадычным другом Месси в списке лучших снайперов сезона. Важное отличие — «Атлетико», в отличие от «Барсы», лидирует и укрепляет свои позиции.

Италия: «Аталанту» и Миранчука в четвертьфинале ждет «Лацио»

«Лацио» — «Парма» — 2:1 (Пароло, 23. Коломби, 90, в свои ворота — Михэйлэ, 83).