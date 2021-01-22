ФК «Актобе» представил нового главного тренера
Белорусский специалист Алексей Бага представлен футболистам ФК «Актобе» в качестве нового главного тренера, сообщает
Белорусский специалист Алексей Бага представлен футболистам ФК «Актобе» в качестве нового главного тренера, сообщает
Вместе со своим ассистентом Валерием Тарасенко он прибыл в Турцию, где команда проводит первый УТС.
Отмечается, что уже с завтрашнего дня Бага приступит к работе.
Напомним, по итогам сезона-2020 клуб вернулся из первой лиги в КПЛ.