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11:12 (мск), источник: Vesti.kz

ФК «Актобе» представил нового главного тренера

Белорусский специалист Алексей Бага представлен футболистам ФК «Актобе» в качестве нового главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

Вместе со своим ассистентом Валерием Тарасенко он прибыл в Турцию, где команда проводит первый УТС.

Отмечается, что уже с завтрашнего дня Бага приступит к работе.

Напомним, по итогам сезона-2020 клуб вернулся из первой лиги в КПЛ.

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