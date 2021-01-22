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12:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» и «Астана» сыграют за Суперкубок? Стало известно место проведения и новый формат турнира

Суперкубок Казахстана по футболу в этом году, вероятнее всего, примет Туркестан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Турнир пройдет в новом формате. Если раньше трофей разыгрывался в одной игре между чемпионом КПЛ и обладателем Кубка Казахстана, то теперь соревнование будет состоять из четырех матчей: две полуфинальные игры, матч за третье место и финал.

Ожидается, что в турнире примут участие «Кайрат», «Тобол», «Астана» и «Шахтер», занявшие четыре первые строчки по итогам КПЛ-2020.

Также есть вероятность, что турнир обретет нового спонсора, а сами участники получат солидные призовые.

Действующим победителем Суперкубка является «Астана», в прошлом году в Костанае переигравшая со счетом 1:0 кызылординский «Кайсар».

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