«Кайрат» и «Астана» сыграют за Суперкубок? Стало известно место проведения и новый формат турнира
Суперкубок Казахстана по футболу в этом году, вероятнее всего, примет Туркестан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Суперкубок Казахстана по футболу в этом году, вероятнее всего, примет Туркестан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Турнир пройдет в новом формате. Если раньше трофей разыгрывался в одной игре между чемпионом КПЛ и обладателем Кубка Казахстана, то теперь соревнование будет состоять из четырех матчей: две полуфинальные игры, матч за третье место и финал.
Ожидается, что в турнире примут участие «Кайрат», «Тобол», «Астана» и «Шахтер», занявшие четыре первые строчки по итогам КПЛ-2020.
Также есть вероятность, что турнир обретет нового спонсора, а сами участники получат солидные призовые.
Действующим победителем Суперкубка является «Астана», в прошлом году в Костанае переигравшая со счетом 1:0 кызылординский «Кайсар».