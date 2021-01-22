«Кайрат» и «Астана» сыграют за Суперкубок? Стало известно место проведения и новый формат турнира

Турнир пройдет в новом формате. Если раньше трофей разыгрывался в одной игре между чемпионом КПЛ и обладателем Кубка Казахстана, то теперь соревнование будет состоять из четырех матчей: две полуфинальные игры, матч за третье место и финал.