Апелляция «Барселоны» по дисквалификации Месси отклонена

В воскресенье, 17 января, аргентинец был удален в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3). Он получил красную карточку после того, как ударил форварда Асьера Вильялибре сзади по голове. Судья удалил игрока после видеопросмотра.

Если бы комитет по соревнованиям расценил действия игрока как умышленную агрессию, то он мог получить максимальный срок дисквалификации — 12 матчей. Комитет не увидел умышленной агрессии в его действиях, поэтому ему грозило отстранение на срок от одного до трех матчей, не считая автоматическую дисквалификацию на одну игру за прямую красную карточку.