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19:37 (мск), источник: БЕЛТА

Новый футбольный сезон в Беларуси откроется 2 марта матчем за Суперкубок

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый футбольный сезон в Беларуси откроется 2 марта. Такое решение приняли сегодня участники первого в этом году заседания исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во второй день весны на поле ФК «Минск» в матче за Суперкубок встретятся чемпион солигорский «Шахтер» и обладатель Кубка Беларуси борисовский БАТЭ. В прошлые годы борисовчане семь раз выигрывали этот трофей, а солигорская команда еще ни разу не заполучила его.

Также сегодня был утвержден цифровой календарь 31-го чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. Встречи стартового тура национального первенства планируется провести 12—14 марта, а матчи заключительного, 30-го, тура намечены на 28 ноября.

Первые поединки четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси пройдут 6 и 7 марта, ответные — 6 и 7 апреля. Составы пар четвертьфинала кубкового турнира: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Арсенал» (Дзержинск), БАТЭ (Борисов) — «Витебск», «Минск» — «Ислочь» (Минский район), «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно).

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