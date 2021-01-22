Новый футбольный сезон в Беларуси откроется 2 марта матчем за Суперкубок

Во второй день весны на поле ФК «Минск» в матче за Суперкубок встретятся чемпион солигорский «Шахтер» и обладатель Кубка Беларуси борисовский БАТЭ. В прошлые годы борисовчане семь раз выигрывали этот трофей, а солигорская команда еще ни разу не заполучила его.