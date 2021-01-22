«Роме» засчитано техническое поражение в Кубке Италии по футболу за лишнюю замену
ТАСС, 22 января. «Рома» получила техническое поражение в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу против «Специи». Об этом сообщает телеканал Sky Sport.
ТАСС, 22 января. «Рома» получила техническое поражение в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу против «Специи». Об этом сообщает телеканал Sky Sport.
Матч прошел во вторник, римский клуб проиграл в дополнительное время со счетом 2:4. Всего «Рома» в том матче совершила шесть замен вместо разрешенных пяти, что стало причиной изменения счета и присуждения команде технического поражения (0:3).
Отмечается, что за данную ошибку были уволены два представителя клуба.
В четвертьфинале «Специя» 28 января сыграет в гостях с «Наполи».