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19:42 (мск), источник: ТАСС

«Роме» засчитано техническое поражение в Кубке Италии по футболу за лишнюю замену

ТАСС, 22 января. «Рома» получила техническое поражение в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу против «Специи». Об этом сообщает телеканал Sky Sport.

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Источник: AFP 2020

Матч прошел во вторник, римский клуб проиграл в дополнительное время со счетом 2:4. Всего «Рома» в том матче совершила шесть замен вместо разрешенных пяти, что стало причиной изменения счета и присуждения команде технического поражения (0:3).

Отмечается, что за данную ошибку были уволены два представителя клуба.

В четвертьфинале «Специя» 28 января сыграет в гостях с «Наполи».

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