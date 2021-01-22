Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Монпелье
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Беневенто
Торино
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
23.01
Уэска
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
23.01
Рома
Специя
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
20:46 (мск), источник: Vesti.kz

Массовый исход игроков, экономия и отказ от амбиций. «Жетысу» входит в новую эпоху

«Жетысу» предстанет совершенно обновленной командой в сезоне-2021. В клубе происходят серьезные преобразования. Корреспондент Vesti.kz попытался предположить, кто из молодых казахстанских футболистов может получить шанс в составе талдыкорганцев.

Наверх

Судя по всему, «Жетысу» ждет сокращение бюджета. Клуб уже покинули иностранные игроки, а также некоторые казахстанцы. Кроме того, талдыкорганцы расстались с Дмитрием Огаем, едва не назначили Константина Горовенко, в итоге командой будет руководить 31-летний казахстанец Ринат Алюетов.

Молодому специалисту предстоит ограничиваться весьма скромными в кадровом выражении ресурсами. Сейчас, по информации Transfermarkt, состав «Жетысу» оценивается в скромные один миллион 630 тысяч евро. На финише сезона-2020 игроки талдыкорганского клуба суммарно оценивались в семь миллионов 450 тысяч.

В минувшем сезоне в составе «Жетысу» выступали несколько молодых казахстанцев. Скорее всего на них придется опираться Алюетову. Больше всего в КПЛ-2020, по сравнению со своими сверстниками, сыграл 23-летний защитник Ескендир Кыбырай (семь матчей). По одному матчу провели защитник Рауан Орынбасар, полузащитник Мади Хасейн и нападающий Диас Калыбаев.

Последние трое проявили себя в первой лиге в составе «Жетысу Б». Так, Калыбаев в семи матчах забил шесть голов и сделал два ассиста, Орынбасар 11 раз выходил на поле и отметился двумя мячами, а Хасейн в 12 играх также отличился дважды. Стоит также отметить нападающего Едиге Оралбая, на счету которого шесть голов в 12 встречах первой лиги. Резерв талдыкорганцев занял второе место в своей конференции.

Напомним, в прошлом году перед «Жетысу» стояла задача занять третье место. В результате, клуб стал шестым. Бюджет семиреченцев составлял 3 миллиарда 186 миллионов 579 тысяч тенге, это меньше чем у «Кайрата», «Ордабасы», «Тобола» и возможно «Астаны», которая не раскрыла бюджет. У остальных клубов финансирование осуществлялось в меньших размерах.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Логинов победил и заплакал на пьедестале
Российские гандболисты одержали крупную победу в матче ЧМ
ЦСКА проиграл «Фенербахче» в домашнем матче Евролиги
Тренер «Фиорентины» заявил, что клуб ждет приезда Кокорина
Россиянка выиграла спринт и возглавила общий зачет Кубка IBU
Тихонов: Бабиков не заслуживает права выступать на Кубке мира
«Реал» остался без шести игроков перед матчем чемпионата Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь