Массовый исход игроков, экономия и отказ от амбиций. «Жетысу» входит в новую эпоху

Судя по всему, «Жетысу» ждет сокращение бюджета. Клуб уже покинули иностранные игроки, а также некоторые казахстанцы. Кроме того, талдыкорганцы расстались с Дмитрием Огаем, едва не назначили Константина Горовенко, в итоге командой будет руководить 31-летний казахстанец Ринат Алюетов.

Молодому специалисту предстоит ограничиваться весьма скромными в кадровом выражении ресурсами. Сейчас, по информации Transfermarkt, состав «Жетысу» оценивается в скромные один миллион 630 тысяч евро. На финише сезона-2020 игроки талдыкорганского клуба суммарно оценивались в семь миллионов 450 тысяч.

В минувшем сезоне в составе «Жетысу» выступали несколько молодых казахстанцев. Скорее всего на них придется опираться Алюетову. Больше всего в КПЛ-2020, по сравнению со своими сверстниками, сыграл 23-летний защитник Ескендир Кыбырай (семь матчей). По одному матчу провели защитник Рауан Орынбасар, полузащитник Мади Хасейн и нападающий Диас Калыбаев.

Последние трое проявили себя в первой лиге в составе «Жетысу Б». Так, Калыбаев в семи матчах забил шесть голов и сделал два ассиста, Орынбасар 11 раз выходил на поле и отметился двумя мячами, а Хасейн в 12 играх также отличился дважды. Стоит также отметить нападающего Едиге Оралбая, на счету которого шесть голов в 12 встречах первой лиги. Резерв талдыкорганцев занял второе место в своей конференции.