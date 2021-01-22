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21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» сыграет с «Алавесом» без шести игроков

Мадридский «Реал» понёс ряд кадровых потерь перед матчем 20-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом». Об этом информирует официальная пресс-служба «сливочных».

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Источник: AFP 2020

Так, в ближайшем матче «Королевский клуб» не сможет рассчитывать на своего капитана Серхио Рамоса, а также на Дани Карвахаля, Федерико Вальверде, Начо Фернандеса, Мартина Эдегора и Родриго. У «Алавеса» в свою очередь лишь одна кадровая потеря: вне заявки оказался защитник Родриго Эли.

Кроме того, с большой долей вероятности встречу пропустит главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который заразился коронавирусной инфекцией.

Испания 2020/2021
Тур 20, 23.01.2021, 23:00

Алавес-Реал-

Напомним, матч между «Алавесом» и «Реалом» состоится в субботу, 23 января. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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