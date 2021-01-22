«Реал» сыграет с «Алавесом» без шести игроков

Так, в ближайшем матче «Королевский клуб» не сможет рассчитывать на своего капитана Серхио Рамоса, а также на Дани Карвахаля, Федерико Вальверде, Начо Фернандеса, Мартина Эдегора и Родриго. У «Алавеса» в свою очередь лишь одна кадровая потеря: вне заявки оказался защитник Родриго Эли.