«Я не дурак». Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи об отставке из «Челси»

«Я не дурак, осознаю трудности, связанные с управлением ведущей футбольной командой, но я лишь делаю свою работу. Для меня слухи не имеют значения.

Команда Челси

Связи, которые у меня есть с болельщиками, и поддержка, которую я получаю от них, потрясающие. Когда я пришёл на работу в качестве тренера, я знал, что отношения могут измениться. Есть вещи, которые нельзя контролировать. Пока я здесь, буду делать всё, что в моих силах, — цитирует Лэмпарда Sky Sports.