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23:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я не дурак». Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи об отставке из «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о своей отставке на фоне невыразительных результатов команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не дурак, осознаю трудности, связанные с управлением ведущей футбольной командой, но я лишь делаю свою работу. Для меня слухи не имеют значения.

Команда
Челси

Связи, которые у меня есть с болельщиками, и поддержка, которую я получаю от них, потрясающие. Когда я пришёл на работу в качестве тренера, я знал, что отношения могут измениться. Есть вещи, которые нельзя контролировать. Пока я здесь, буду делать всё, что в моих силах, — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Ранее «Челси» проиграл на выезде «Лестеру» со счётом 0:2. Это поражение стало для лондонцев 6-м в чемпионате при 8 победах и 5 ничьих. В настоящее время «Челси» с 29 очками занимает восьмое место в таблице. Свой следующий матч подопечные Лэмпарда проведут 24 января в Кубке Англии с клубом «Лутон Таун», после чего 27 января примут «Вулверхэмптон», 31 января — «Бёрнли», а 4 февраля в гостях сыграют с «Тоттенхэмом».

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