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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Холанда не спас «Боруссию» Д от поражения в матче с «Боруссией» М

Мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала дортмундскую «Боруссию» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 4:2.

Нико Эльведи вывел хозяев вперёд на 11-й минуте. На 22-й минуте Эрлинг Холанд восстановил равновесие, а уже через шесть минут норвежец оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Однако «Боруссии» М потребовалось всего четыре минуты, чтобы сделать счёт 2:2.

Во втором тайме мёнхенгладбахцы смогли вырвать победу. На 49-й минуте хозяев вывел вперёд Рами Бенсебаини, а точку в матче поставил Маркус Тюрам на 78-й минуте.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 31 очко в 18 турах Бундеслиги и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Боруссия» Д (29) — на 5-м месте.

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Боруссия М
4:2
Первый тайм: 2:2
Боруссия Д
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