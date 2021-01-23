Дубль Холанда не спас «Боруссию» Д от поражения в матче с «Боруссией» М

Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 4:2.

Нико Эльведи вывел хозяев вперёд на 11-й минуте. На 22-й минуте Эрлинг Холанд восстановил равновесие, а уже через шесть минут норвежец оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Однако «Боруссии» М потребовалось всего четыре минуты, чтобы сделать счёт 2:2.

Во втором тайме мёнхенгладбахцы смогли вырвать победу. На 49-й минуте хозяев вывел вперёд Рами Бенсебаини, а точку в матче поставил Маркус Тюрам на 78-й минуте.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 31 очко в 18 турах Бундеслиги и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Боруссия» Д (29) — на 5-м месте.