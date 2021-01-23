Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье». У гостей был удалён вратарь на 19-й минуте

Уже на 19-й минуте встречи «ПСЖ» оказался в большинстве. Вратарь гостей Йонас Омлин был удалён с поля за грубую игру против Килиана Мбаппе. На 34-й минуте Мбаппе вывел свою команду вперёд. На 60-й минуте Неймар, который проводил 100-й матч в составе парижан, сделал счёт 2:0. Уже спустя минуту Мауро Икарди довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил Мбаппе, оформив дубль на 63-й минуте.