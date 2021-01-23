Клуб КПЛ получил нового тренера

51-летний Жилкин родился в Украине. В начале 2000-х играл за «Актобе» и «Кайсар», а также успел поиграть в России и Беларуси. Последним профессиональным клубом для него стал криворожский «Горняк», выступавший во второй лиге Украины в 2006 году.