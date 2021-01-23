Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Специя
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:00
Ланс
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Бетис
Футбол. Зарубежный
22.01
ПСЖ
Монпелье
40
Футбол. Зарубежный
22.01
Леванте
Вальядолид
22
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Кротоне
Футбол. Зарубежный
22.01
Беневенто
Торино
22
Футбол. Зарубежный
22.01
Боруссия М
Боруссия Д
42
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
10:24 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ получил нового тренера

Тренерский штаб «Акжайыка» пополнился новым специалистом. К сборам в Турции присоединился тренер вратарей Геннадий Жилкин, сообщает пресс-служба уральского клуба.

Наверх
Источник: Reuters

51-летний Жилкин родился в Украине. В начале 2000-х играл за «Актобе» и «Кайсар», а также успел поиграть в России и Беларуси. Последним профессиональным клубом для него стал криворожский «Горняк», выступавший во второй лиге Украины в 2006 году.

Работал тренером вратарей в украинских командах «Оболонь», «Кривбасс», «Металлург» (Донецк) и российской «Мордовии».

Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который уже был наставником клуба в сезоне 2018 года.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Макгрегор и Порье проведут реванш на турнире UFC в Абу-Даби
Русские вышли с карантина. У Радулова дубль, у Худобина «сухарь»
Овечкин сурово наказан, но «Вашингтон» побеждает и без него
Команда Малкина снова вытащила проигранный матч в НХЛ (видео)
Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье» (видео)
Нурмагомедов дал прогноз на предстоящий бой Макгрегора и Порье
Дубль Холанда не спас «Боруссию» Д от поражения (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь