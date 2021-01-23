Клуб КПЛ получил нового тренера
Тренерский штаб «Акжайыка» пополнился новым специалистом. К сборам в Турции присоединился тренер вратарей Геннадий Жилкин, сообщает
Тренерский штаб «Акжайыка» пополнился новым специалистом. К сборам в Турции присоединился тренер вратарей Геннадий Жилкин, сообщает
51-летний Жилкин родился в Украине. В начале 2000-х играл за «Актобе» и «Кайсар», а также успел поиграть в России и Беларуси. Последним профессиональным клубом для него стал криворожский «Горняк», выступавший во второй лиге Украины в 2006 году.
Работал тренером вратарей в украинских командах «Оболонь», «Кривбасс», «Металлург» (Донецк) и российской «Мордовии».
Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который уже был наставником клуба в сезоне 2018 года.