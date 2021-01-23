Экс-футболист «Волги» и лучший бомбардир сборной Ямайки Шелтон умер в возрасте 35 лет
Скончался бывший форвард нижегородской «Волги» и «Шеффилда» Лутон Шелтон, информирует
Скончался бывший форвард нижегородской «Волги» и «Шеффилда» Лутон Шелтон, информирует
Ему было 35 лет. С 2018 года Шелтон болел боковым амиотрофическим склерозом, поразившим его нервную систему.
Шелтон являлся лучшим бомбардиром сборной Ямайки. В 75 играх он забил 35 голов.
За «Волгу» Шелтон вступал в 2013—2015 годах, провел 23 матча и забил два гола.