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12:03 (мск), источник: Sport24

Гомес согласовал контракт с «Севильей» до 2023 года

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Севилье». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

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Гомес уже договорился с испанским клубом о контракте. Футболист заключит договор до 2023 года, его зарплата составит 3 млн евро в год.

Андалусийцам теперь нужно прийти к соглашению с «Аталантой». «Севилья» готова заплатить за 32-летнего игрока 5 млн евро, «Аталанта» же хочет 8−10 млн.

У форварда конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, из-за чего футболист перестал попадать в заявку. Гомес выступает за «Аталанту» с сентября 2014 года. 32-летний игрок провел за бергамасков 251 матч, забил 59 голов и сделал 71 результативную передачу.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн евро.

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