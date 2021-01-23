Гомес согласовал контракт с «Севильей» до 2023 года
Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Севилье». Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Севилье». Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Гомес уже договорился с испанским клубом о контракте. Футболист заключит договор до 2023 года, его зарплата составит 3 млн евро в год.
Андалусийцам теперь нужно прийти к соглашению с «Аталантой». «Севилья» готова заплатить за 32-летнего игрока 5 млн евро, «Аталанта» же хочет 8−10 млн.
У форварда конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини,
Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн евро.