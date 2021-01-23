Гомес согласовал контракт с «Севильей» до 2023 года

Гомес уже договорился с испанским клубом о контракте. Футболист заключит договор до 2023 года, его зарплата составит 3 млн евро в год.

Андалусийцам теперь нужно прийти к соглашению с «Аталантой». «Севилья» готова заплатить за 32-летнего игрока 5 млн евро, «Аталанта» же хочет 8−10 млн.

У форварда конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, из-за чего футболист перестал попадать в заявку. Гомес выступает за «Аталанту» с сентября 2014 года. 32-летний игрок провел за бергамасков 251 матч, забил 59 голов и сделал 71 результативную передачу.