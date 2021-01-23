Криштиану Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии

По информации источника, форвард отказался участвовать в рекламной кампании, направленной на стимулирование туризма в стране Персидского залива. Совет по туризму Саудовской Аравии предлагал Роналду € 6 млн. Отмечается, что аналогичная сделка была предложена нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси, однако его ответ пока неизвестен.



Напомним, Криштиану Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера португальского форварда составила € 117 млн. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2022 года.