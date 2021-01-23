«Астана» сыграла первый матч в году
«Астана» провела товарищеский матч с «Шахтером» в столице Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» провела товарищеский матч с «Шахтером» в столице Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:1. У столичного клуба голом отметился Марк Гурман.
Напомним, что «Астана» заняла третье место в КПЛ-2020, а «Шахтер» стал четвертым и завоевал путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.
В межсезонье состав столичного клуба покинули Урош Радакович, Иван Маевский, Алексей Щеткин и Дмитрий Шомко. Первый вернулся в чешскую «Спарту», а последние трое перешли в «Ротор». При этом астанчане готовы расстаться с Дорином Ротариу, но за определенную сумму.
Карагандинцы в свою очередь выбрали нового главного тренера, коим стал казахстанец Али Алиев.