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13:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сыграла первый матч в году

«Астана» провела товарищеский матч с «Шахтером» в столице Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 1:1. У столичного клуба голом отметился Марк Гурман.

Напомним, что «Астана» заняла третье место в КПЛ-2020, а «Шахтер» стал четвертым и завоевал путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.

В межсезонье состав столичного клуба покинули Урош Радакович, Иван Маевский, Алексей Щеткин и Дмитрий Шомко. Первый вернулся в чешскую «Спарту», а последние трое перешли в «Ротор». При этом астанчане готовы расстаться с Дорином Ротариу, но за определенную сумму.

Карагандинцы в свою очередь выбрали нового главного тренера, коим стал казахстанец Али Алиев.

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