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13:42 (мск), источник: БЕЛТА

Душан Бакич пополнил состав ФК «Динамо-Минск»

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черногорский форвард Душан Бакич стал игроком ФК «Динамо-Минск», перейдя из столичного «Энергетика-БГУ», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В прошлом сезоне 21-летний нападающий молодежной сборной Черногории провел за «студентов» 26 матчей, забив 11 мячей. Ранее состав минских динамовцев пополнил 24-летний полузащитник из Кот-д’Ивуара Жан Марель По. Минувший сезон он начал в «Смолевичах», а затем перешел в гродненский «Неман». Также на этой неделе игроком «Динамо» стал опытный белорусский защитник Никита Наумов, который в двух предыдущих сезонах выступал в казахстанском клубе «Жетысу» из Талдыкоргана.

Тем временем стало известно, что боснийский защитник борисовского БАТЭ Боян Настич переходит в польскую «Ягеллонию» из Белостока. В составе борисовчан он провел 34 игры, став обладателем Кубка и серебряным призером чемпионата Беларуси. После первой части нынешнего чемпионата Польши футболисты «Ягеллонии» занимают 7-е место среди 16 команд элитного дивизиона, набрав 20 очков в 14 проведенных матчах (6 побед, 2 ничьи, 6 поражений; разница мячей — 22−24). Турнирную таблицу возглавляет варшавская «Легия», у которой 29 очков, на один балл отстают «Ракув» из Ченстоховы и «Погонь» из Щецина. Польское первенство возобновиться 29 января. В 15-м туре «Ягеллония» сыграет в Гданьске с местным клубом «Лехия».

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