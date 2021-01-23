Душан Бакич пополнил состав ФК «Динамо-Минск»

В прошлом сезоне 21-летний нападающий молодежной сборной Черногории провел за «студентов» 26 матчей, забив 11 мячей. Ранее состав минских динамовцев пополнил 24-летний полузащитник из Кот-д’Ивуара Жан Марель По. Минувший сезон он начал в «Смолевичах», а затем перешел в гродненский «Неман». Также на этой неделе игроком «Динамо» стал опытный белорусский защитник Никита Наумов, который в двух предыдущих сезонах выступал в казахстанском клубе «Жетысу» из Талдыкоргана.

Тем временем стало известно, что боснийский защитник борисовского БАТЭ Боян Настич переходит в польскую «Ягеллонию» из Белостока. В составе борисовчан он провел 34 игры, став обладателем Кубка и серебряным призером чемпионата Беларуси. После первой части нынешнего чемпионата Польши футболисты «Ягеллонии» занимают 7-е место среди 16 команд элитного дивизиона, набрав 20 очков в 14 проведенных матчах (6 побед, 2 ничьи, 6 поражений; разница мячей — 22−24). Турнирную таблицу возглавляет варшавская «Легия», у которой 29 очков, на один балл отстают «Ракув» из Ченстоховы и «Погонь» из Щецина. Польское первенство возобновиться 29 января. В 15-м туре «Ягеллония» сыграет в Гданьске с местным клубом «Лехия».