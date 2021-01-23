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16:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джеко выведен из состава «Ромы». Форвард может покинуть клуб

Капитан «Ромы» Эдин Джеко выведен из состава и может покинуть клуб, утверждает Corriere dello Sport.

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Источник: AP 2020

Боснийский нападающий не вышел в стартовом составе в матче 1/8 финала Кубка Италии со «Специей» (2:4 в дополнительное время, впоследствии техническое поражение 0:3), после чего у него случилась перепалка с главным тренера Пауло Фонсекой. Игрок также не попал в заявку на матч 19-го тура серии А с той же «Специей».

По информации источника, на 34-летнего нападающего претендуют «Интер» и «Ювентус». Агент Джеко предложил игрока «Вест Хэму».

Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В сезоне 2016/2017 он стал лучшим бомбардиром серии А с 29 мячами. В нынешнем чемпионате босниец забил 7 мячей в 15 играх.

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