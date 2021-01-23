Джеко выведен из состава «Ромы». Форвард может покинуть клуб

Боснийский нападающий не вышел в стартовом составе в матче 1/8 финала Кубка Италии со «Специей» (2:4 в дополнительное время, впоследствии техническое поражение 0:3), после чего у него случилась перепалка с главным тренера Пауло Фонсекой. Игрок также не попал в заявку на матч 19-го тура серии А с той же «Специей».