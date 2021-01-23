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17:54 (мск), источник: Матч ТВ

«Саутгемптон» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

«Саутгемптон» добился победы над «Арсеналом» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

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Источник: AFP 2020

Исход противостояния решил автогол в исполнении защитника гостей Габриэла, срезавшего мяч в свои ворота в середине первого тайма.

На следующей стадии турнира «Саутгемптон» встретится с «Вулверхэмптоном».

Кубок Англии. 1/16 финала

«Саутгемптон» (Саутгемптон) — «Арсенал» (Лондон) — 1:0 (1:0)

Гол: Габриэл 24 (в свои ворота).

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