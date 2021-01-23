«Саутгемптон» выбил «Арсенал» из Кубка Англии
«Саутгемптон» добился победы над «Арсеналом» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
«Саутгемптон» добился победы над «Арсеналом» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Исход противостояния решил автогол в исполнении защитника гостей Габриэла, срезавшего мяч в свои ворота в середине первого тайма.
На следующей стадии турнира «Саутгемптон» встретится с «Вулверхэмптоном».
Кубок Англии. 1/16 финала
«Саутгемптон» (Саутгемптон) — «Арсенал» (Лондон) — 1:0 (1:0)
Гол: Габриэл 24 (в свои ворота).