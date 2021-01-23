Бывший тренер «Тобола» и сборной Армении возглавит клуб КПЛ

Ранее «Тараз» рассматривал на должность наставника таких специалистов, как россиянин Дмитрий Кириченко, молдаванин Адриан Сосновский и казахстанец Константин Горовенко.

Минасян ранее уже работал в КПЛ, возглавляя «Тобол» в 2014—2015 годы. Также он дважды тренировал сборную Армении и армянские клубы «Пюник» и «Арарат-Армения».