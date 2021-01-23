Бывший тренер «Тобола» и сборной Армении возглавит клуб КПЛ
Команда также рассматривала других кандидатов.
Команда также рассматривала других кандидатов.
Армянский специалист Вардан Минасян в ближайшие дни будет назначен главным тренером «Тараза», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Переговоры с руководством клуба прошли успешно.
Ранее «Тараз» рассматривал на должность наставника таких специалистов, как россиянин Дмитрий Кириченко, молдаванин Адриан Сосновский и казахстанец Константин Горовенко.
Минасян ранее уже работал в КПЛ, возглавляя «Тобол» в 2014—2015 годы. Также он дважды тренировал сборную Армении и армянские клубы «Пюник» и «Арарат-Армения».