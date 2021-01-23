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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший тренер «Тобола» и сборной Армении возглавит клуб КПЛ

Команда также рассматривала других кандидатов.

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Источник: РИА "Новости"

Армянский специалист Вардан Минасян в ближайшие дни будет назначен главным тренером «Тараза», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Переговоры с руководством клуба прошли успешно.

Ранее «Тараз» рассматривал на должность наставника таких специалистов, как россиянин Дмитрий Кириченко, молдаванин Адриан Сосновский и казахстанец Константин Горовенко.

Минасян ранее уже работал в КПЛ, возглавляя «Тобол» в 2014—2015 годы. Также он дважды тренировал сборную Армении и армянские клубы «Пюник» и «Арарат-Армения».

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