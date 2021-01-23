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23 января, источник: Чемпионат.com

«Аталанта» без Миранчука разгромила «Милан»

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Милан» проиграл «Аталанте».

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Источник: AFP 2020

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте матча счёт открыл защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро. Гости разыграли угловой, прошла подача в штрафную — Ромеро опередил Калюлю и головой переправил мяч в сетку ворот. В начале второго тайма полузащитник Йосип Иличич реализовал пенальти. На 77-й минуте форвард бергамасков Дуван Сапата довёл счёт до разгромного. Ромеро протащил атаку по центру, далее сделал пас в штрафную на ход Сапате, который уверенным ударом загнал мяч в ближний угол ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Аталанта» набрала 36 очков и поднялась на четвёртое место в таблице Серии А. «Милан» (43) занимает первое место.

Милан
0:3
Первый тайм: 0:1
Аталанта
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