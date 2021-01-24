Дубль Бензема помог «Реалу» на выезде разгромить «Алавес»

На 15-й минуте Лука Модрич навесил с углового в центр чужой штрафной, откуда Каземиро пробил прицельно головой в угол ворот. На 41-й минуте Карим Бензема получил пас от Эдена Азара и исполнил классный удар в девятку. В концовке первой половины встречи Азар вышел один на один и уверенно пробил мимо голкипера, доведя счёт до разгромного.