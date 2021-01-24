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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Бензема помог «Реалу» на выезде разгромить «Алавес»

«Алавес» принимал мадридский «Реал» в матче 20-го тура испанской Примеры.

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Источник: AFP 2020

Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:1.

На 15-й минуте Лука Модрич навесил с углового в центр чужой штрафной, откуда Каземиро пробил прицельно головой в угол ворот. На 41-й минуте Карим Бензема получил пас от Эдена Азара и исполнил классный удар в девятку. В концовке первой половины встречи Азар вышел один на один и уверенно пробил мимо голкипера, доведя счёт до разгромного.

На 60-й минуте «Алавес» отыграл один мяч. Лукас Перес навесил со штрафного с левого фланга, откуда Хоселу ударом головой отправил мяч в угол ворот. На 70-й минуте преимущество восстановил Бензема, оформив дубль с передачи Модрича.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Реал» набрал 40 очков в 19 турах Примеры и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Алавес» (18) — 17-е место.

Алавес
1:4
Первый тайм: 0:3
Реал
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