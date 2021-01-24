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07:59 (мск), источник: ТАСС

«Спортинг» обыграл «Брагу» и третий раз в истории выиграл Кубок португальской лиги

ТАСС, 24 января. Лиссабонский «Спортинг» переиграл «Брагу» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка португальской футбольной лиги.

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Источник: AFP 2020

Единственный мяч забил Педро Порро (41-я минута). На 33-й минуте со скамеек запасных были удалены главные тренеры команд Рубен Аморим («Спортинг») и Карлуш Карвальял («Брага»). В добавленное ко второму тайму время прямую красную карточку получил игрок «Спортинга» Педру Гонсалвеш.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кубок лиги разыгрывается с сезона-2007/08. «Спортинг» стал трехкратным обладателем трофея, лидирует по этому показателю «Бенфика» — 7 побед. «Спортинг» одержал третью победу за четыре последних года.

«Спортинг» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, набрав 36 очков после 14 туров. «Брага» идет четвертой (27).

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