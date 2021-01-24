«Ювентус», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» следят за Усманом Дембеле
За нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле следят несколько
За нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле следят несколько
Ситуация вокруг контракта «Барселоны» с Дембеле привлекла внимание «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентуса» и «Баварии». Соглашение форварда с каталонским клубом рассчитано до 2022 года. В связи с этим
Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в € 50 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Также на его счету 3 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.