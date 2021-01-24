«Ювентус», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» следят за Усманом Дембеле

Ситуация вокруг контракта «Барселоны» с Дембеле привлекла внимание «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентуса» и «Баварии». Соглашение форварда с каталонским клубом рассчитано до 2022 года. В связи с этим сине-гранатовые хотят либо продлить его, либо продать игрока по значительной цене в течение следующего лета. Если результативность Дембеле продолжит улучшаться, «Барселона» попытается удержать его.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8cd6b2733cd8c153ed97" data-vnd="8cd6b2733cd8c153ed97" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8cd6b2733cd8c153ed97" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в € 50 млн.