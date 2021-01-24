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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» следят за Усманом Дембеле

За нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле следят несколько топ-клубов, сообщает Sport.es.

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Источник: AP 2020

Ситуация вокруг контракта «Барселоны» с Дембеле привлекла внимание «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентуса» и «Баварии». Соглашение форварда с каталонским клубом рассчитано до 2022 года. В связи с этим сине-гранатовые хотят либо продлить его, либо продать игрока по значительной цене в течение следующего лета. Если результативность Дембеле продолжит улучшаться, «Барселона» попытается удержать его.

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Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в € 50 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Также на его счету 3 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.

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