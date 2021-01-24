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08:46 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Монако» оценил шансы Головина на выход в старте в ближайшей игре

ТАСС, 24 января. Возглавляющий футбольный клуб «Монако» хорват Нико Ковач очень доволен игрой полузащитника Александра Головина в матче чемпионата Франции против «Марселя» и раздумывает над возможностью выпустить россиянина в стартовом составе в ближайшей игре. Комментарий Ковача приводит пресс-служба «Монако».

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Источник: AP 2020

В воскресенье «Монако» дома одержал волевую победу над «Марселем» — 3:1. Монегаски уступали после первого тайма, в перерыве на поле появился Головин, который во втором тайме сделал две голевые передачи подачами с угловых.

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«Головин постепенно возвращается после травмы и отыграл сегодня 45 минут, — заявил Ковач. — Очевидно, я очень доволен его игрой. Мы постепенно готовим возвращение Александра, он должен делать это медленно. Но для него это может быть хорошей возможностью [выйти в стартовом составе в следующем матче]. Cегодня вечером он сказал в раздевалке, что чувствовал себя хорошо».

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В турнирной таблице «Монако» занимает четвертое место, набрав 39 очков, «Марсель» с 32 очками идет шестым. «Монако» в следующем туре 31 января в гостях сыграет с «Нантом», «Марсель» 30 января примет «Ренн».

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Монако
3:1
Первый тайм: 0:1
Марсель
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