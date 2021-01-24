Главный тренер «Монако» оценил шансы Головина на выход в старте в ближайшей игре

В воскресенье «Монако» дома одержал волевую победу над «Марселем» — 3:1. Монегаски уступали после первого тайма, в перерыве на поле появился Головин, который во втором тайме сделал две голевые передачи подачами с угловых.

«Головин постепенно возвращается после травмы и отыграл сегодня 45 минут, — заявил Ковач. — Очевидно, я очень доволен его игрой. Мы постепенно готовим возвращение Александра, он должен делать это медленно. Но для него это может быть хорошей возможностью [выйти в стартовом составе в следующем матче]. Cегодня вечером он сказал в раздевалке, что чувствовал себя хорошо».