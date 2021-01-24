Назван самый результативный футбольный защитник десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг самых результативных защитников в мире за последнее десятилетие, передает «Чемпионат».

Команда Реал

Рейтинг возглавил игрок «Реала» и Испании Серхио Рамос, который за этот период забил 71 гол за клуб и 18 за сборную.

На втором месте расположился гибралтарский футболист Джозеф Чиполина, забивший 78 голов.

На третьей строчке находится костариканец Кейлор Сото, который записал в свой актив 73 мяча.