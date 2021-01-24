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08:46 (мск), источник: Vesti.kz

Назван самый результативный футбольный защитник десятилетия

Он выступает за «Реал» и сборную Испании.

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Источник: Reuters

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг самых результативных защитников в мире за последнее десятилетие, передает «Чемпионат».

Команда
Реал

Рейтинг возглавил игрок «Реала» и Испании Серхио Рамос, который за этот период забил 71 гол за клуб и 18 за сборную.

На втором месте расположился гибралтарский футболист Джозеф Чиполина, забивший 78 голов.

На третьей строчке находится костариканец Кейлор Сото, который записал в свой актив 73 мяча.

Напомним, контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до лета этого года. Пока стороны так и не договорились о его продлении.

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