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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин прокомментировал победу «Монако» в матче с «Марселем». Он отдал 2 голевые передачи

Нападающий «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (3:1).

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Источник: AFP 2020

Россиянин вышел на поле во втором тайме и отметился двумя результативными передачами.

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«Важные три очка в матче с принципиальным соперником. Тем более после первого тайма проигрывали 0:1. После такой победы великолепные эмоции. “Монако” переломил игру после моего выхода на замену? Думаю, это совпадение. В перерыве внесли коррективы, добавила вся команда, поэтому и получился такой хороший результат. Но согласен с тем, что могу занести эту игру в актив себе. Две голевые передачи с угловых? Мы много работаем над стандартами, уделяем этому большое внимание. Так что ничего удивительного нет, здесь также заслуга всей команды. Готов ли играть в стартовом составе? С каждым матчем чувствую себя всё лучше и лучше, нет никаких проблем, а все решения по составу принимает главный тренер», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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«Монако» одержал четвёртую победу подряд и набрал 39 очков. Команда Нико Ковача занимает четвёртое место в таблице Лиги 1. «Марсель» (32) располагается на шестом месте.

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Монако
3:1
Первый тайм: 0:1
Марсель
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