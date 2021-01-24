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12:43 (мск), источник: Vesti.kz

Бывшие футболисты «Кайрата» проходят просмотр в клубе КПЛ

Прошлый сезон у обоих был неудачный.

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Казахстанские футболисты Александр Кислицын и Владимир Грошев проходят просмотр в талдыкорганском «Жетысу», сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Жетысу

34-летний Кислицын прошедший сезон начинал в «Шахтере», однако покинул его после первой же игры. В новый клуб защитник так и не перешел, поддерживая форму в любительских турнирах.

Ранее Кислицын выступал в «Кайрате», «Иртыше», «Тоболе», и «Окжетпесе». За сборную Казахстана сыграл 25 матчей.

26-летний Грошев в прошедшем сезоне провел два матча за «Атырау» в первой лиге и пропустил в них четыре гола. Ранее вратарь выступал за родной «Кайрат», «Окжетпес» и «Махтаарал».

Напомним, в КПЛ-2020 «Жетысу» занял шестое место.

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