Бывшие футболисты «Кайрата» проходят просмотр в клубе КПЛ

Казахстанские футболисты Александр Кислицын и Владимир Грошев проходят просмотр в талдыкорганском «Жетысу», сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Жетысу

34-летний Кислицын прошедший сезон начинал в «Шахтере», однако покинул его после первой же игры. В новый клуб защитник так и не перешел, поддерживая форму в любительских турнирах.

Ранее Кислицын выступал в «Кайрате», «Иртыше», «Тоболе», и «Окжетпесе». За сборную Казахстана сыграл 25 матчей.

26-летний Грошев в прошедшем сезоне провел два матча за «Атырау» в первой лиге и пропустил в них четыре гола. Ранее вратарь выступал за родной «Кайрат», «Окжетпес» и «Махтаарал».