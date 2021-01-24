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13:54 (мск), источник: Vesti.kz

Два воспитанника «Академии Оңтүстік» находятся на просмотре в «Ордабасы»

Им по 19 лет.
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Два воспитанника «Академии Оңтүстік» Жавланбек Бабаназаров и Дауренбек Жусупов находятся на просмотре в «Ордабасы», сообщает KazFootball.kz.
Команда
Ордабасы

Воспитанник «Академии Оңтүстік», 19-летний нападающий Жавланбек Бабаназаров свою карьеру начал в 2018 году, в составе родного клуба. Во второй лиге сыграл три матча за основную команду. Всего за три сезона за основной состав «Академии Оңтүстік» сыграл 20 матчей, забил один гол и за молодежную команду 24 матча, забил девять мячей.

Другой воспитанник «Академии Оңтүстік», 19-летний защитник Дауренбек Жусупов за три сезона за основной состав своей команды сыграл 13 матчей, забил один мяч. За молодежную команду «Академии Оңтүстік» сыграл 28 матчей и забил один мяч.
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