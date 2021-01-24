«Великий!» Французы в восторге от игры русского полузащитника Головина
После травмы Александр заиграл ещё лучше, чем прежде!
После травмы Александр заиграл ещё лучше, чем прежде!
Александр Головин великолепно ворвался во второй тайм игры с «Марселем». На предматчевой
Большую часть материала издание RMC Sport посвятило команде Андре
France Football помимо хвалебных речей в адрес Головина отметил мудрое решение Нико Ковача выпустить российского полузащитника сразу после перерыва. «Буквально за несколько минут россиянин показал, что собирается всё изменить. Держа мяч в ногах, он сразу же отыскал нападающих в штрафной площади. Хорошо двигаясь между линиями марсельского оборонительного блока, Головин позволил своей команде подняться с земли. Способный продвигаться вперёд с мячом или через передачи, он был символом “Монако”, став гораздо более острым после восстановления».
«Золотая правая нога. Вышедший сразу после перерыва российский атакующий полузащитник отличился на двух угловых, отлично навесив на Марипана, а затем на Чуаэми. Хирургическая точность, которая ужасно повредила “Марсель”. Также Головин привнёс больше взаимодействий в атакующую игру, ставшей более последовательной во втором тайме».
«Сразу по возвращении команд на второй тайм
Действуя безыдейно, «олимпийцы» ничего не смогли предложить в центре поля, полностью проиграв борьбу, которая велась на подступах к штрафной
красно-белыхсилами опорных полузащитников, и, в частности, Чуаэми. Стоит отметить, что восьмой номер «Монако» был просто великолепен. На 75-й минуте Александр Головин снова исполнил угловой, а Орельен Тчуамени мощным ударом со второго этажа послал мяч точно в ворота Стива Манданда, потерявшего позицию (2:1).
Забив второй гол, подопечные Нико Ковача не расслабились и продолжили играть в свой футбол до самого конца матча".
«Александр Головин тоже прекрасный стрелок, он полностью изменил лицо “Монако” во втором тайме. Приятно видеть его таким, ведь он действительно хороший игрок».
«Царь».
«Великий Головин, дольше всех остаётся с нами».
«Головин — обладатель».
«Супер Головин».
«Головин — лучший из лучших игроков “Монако”, его надо сохранить».
Павел Прохоров