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14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Великий!» Французы в восторге от игры русского полузащитника Головина

После травмы Александр заиграл ещё лучше, чем прежде!

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Источник: AP 2020

Александр Головин великолепно ворвался во второй тайм игры с «Марселем». На предматчевой пресс-конференции Нико Ковач посылал лестные отзывы в адрес российского полузащитника. «Головин прогрессирует. Конечно, он ещё не вошёл в игровой ритм, но я вижу развитие… После четырёх месяцев отсутствия Александра из-за травмы мы предпочитаем не рисковать, а планомерно возобновлять работу. Вижу его оптимальную позицию больше с краю», — заявил главный тренер «Монако». Прогресс Головина все увидели во втором тайме. Итог: две голевые передачи, победа монегасков и похвала во французской прессе.

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RMC Sport: «Решающий выход Головина»

Большую часть материала издание RMC Sport посвятило команде Андре Виллаш-Боаша, но отметить результативные действия Головина французы не забыли. «Во втором тайме Нико Ковачу пришла в голову идея убрать из игры Агилара, занимавшего непривычную позицию правого полузащитника, чтобы выпустить Александра Головина в начале второго тайма. На решающее действие россиянину потребовалось всего две минуты».

France Football: «И Головин вошёл»

France Football помимо хвалебных речей в адрес Головина отметил мудрое решение Нико Ковача выпустить российского полузащитника сразу после перерыва. «Буквально за несколько минут россиянин показал, что собирается всё изменить. Держа мяч в ногах, он сразу же отыскал нападающих в штрафной площади. Хорошо двигаясь между линиями марсельского оборонительного блока, Головин позволил своей команде подняться с земли. Способный продвигаться вперёд с мячом или через передачи, он был символом “Монако”, став гораздо более острым после восстановления».

Maxifoot: «Золотая правая нога»

Издание Maxifoot назвало Головина игроком матча. По версии сайта, рейтинг полузащитника составил 7,5 из 10.

«Золотая правая нога. Вышедший сразу после перерыва российский атакующий полузащитник отличился на двух угловых, отлично навесив на Марипана, а затем на Чуаэми. Хирургическая точность, которая ужасно повредила “Марсель”. Также Головин привнёс больше взаимодействий в атакующую игру, ставшей более последовательной во втором тайме».

Официальный сайт «Монако»: «Снова запасные не упускают возможность сказать своего слова»

«Сразу по возвращении команд на второй тайм красно-белые принялись за дело со всей серьёзностью. Вышедший на поле за несколько секунд до назначения углового, Александр Головин результативно исполнил стандарт и послал мяч точно на Гильермо Марипана, который занял позицию у дальней штанги. Чилийский защитник удачно подставил голову и перевёл мяч в девятку ворот на 47-й минуте встречи. Не успел начаться второй тайм, как «Монако» полностью перезапустил игру, сравняв счет. После этого у Виссама Бен-Йеддера была отличная возможность забить второй, но голкипер «Марселя» помешал ему реализовать выход один на один.

Действуя безыдейно, «олимпийцы» ничего не смогли предложить в центре поля, полностью проиграв борьбу, которая велась на подступах к штрафной красно-белых силами опорных полузащитников, и, в частности, Чуаэми. Стоит отметить, что восьмой номер «Монако» был просто великолепен. На 75-й минуте Александр Головин снова исполнил угловой, а Орельен Тчуамени мощным ударом со второго этажа послал мяч точно в ворота Стива Манданда, потерявшего позицию (2:1).

Забив второй гол, подопечные Нико Ковача не расслабились и продолжили играть в свой футбол до самого конца матча".

Реакция болельщиков

«Александр Головин тоже прекрасный стрелок, он полностью изменил лицо “Монако” во втором тайме. Приятно видеть его таким, ведь он действительно хороший игрок».

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«Царь».

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«Великий Головин, дольше всех остаётся с нами».

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«Головин — обладатель».

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«Супер Головин».

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«Головин — лучший из лучших игроков “Монако”, его надо сохранить».

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Павел Прохоров

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