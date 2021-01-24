Два опытных казахстанских футболиста покинули клуб КПЛ

Еще два казахстанских футболиста, выступавших в прошлом сезоне за «Жетысу», покинули команду, сообщает KazFootball.kz. Это 30-летний защитник Ермек Куантаев и 35-летний Альмир Мухутдинов.

Команда Жетысу





Куантаев за «Жетысу» в течение трех сезонов сыграл 58 матчей, а Мухутдинов также выступал за семиреченцев три сезона, сыграл 44 игры и забил один мяч.





Издание сообщает, что ранее «Жетысу» покинули Егор Зубович, Вадим Побудей, Андрей Залеский, Никита Наумов, Андрей Лебедев, Ненад Адамович, Стефан Живкович, Мартин Тошев, Алмат Бекбаев, Аслан Дарабаев, Еркебулан Сейдахмет, Педро Эуженио, Артурас Жулпа, Доньет Шкодра, Дэвид Мавутор, Мирам Сапанов и Ескендир Кыбырай.