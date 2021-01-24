Куртуа остается на вершине, Азар падает все ниже: 10 самых дорогих игроков «Реала»

Куртуа остается на вершине, Азар падает все ниже: 10 самых дорогих игроков «Реала»

Тибо оценивается в 75 миллионов евро, за ним следуют Каземиро, Варан и Вальверде — все они стоят по 70 миллионов евро каждый.