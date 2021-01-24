Куртуа остается на вершине, Азар падает все ниже: 10 самых дорогих игроков «Реала»
Тибо оценивается в 75 миллионов евро, за ним следуют Каземиро, Варан и Вальверде — все они стоят по 70 миллионов евро каждый.
Тибо оценивается в 75 миллионов евро, за ним следуют Каземиро, Варан и Вальверде — все они стоят по 70 миллионов евро каждый.
Ранее в январе Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, и вот 10 самых дорогих игроков в «Реале».
Тибо Куртуа: 75 млн евро.
Каземиро: 70 млн евро.
Рафаэль Варан: 70 млн евро.
Федерико Вальверде: 70 млн евро.
Тони Кроос: 50 млн евро.
Эден Азар: 50 млн евро.
Родриго: 45 млн евро.
Даниэль Карвахаль: 40 миллионов евро.
Ферлан Менди: 40 млн евро.
Мартин Эдегор: 40 миллионов евро.