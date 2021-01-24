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15:15 (мск), источник: Sports.Ru

10 самых дорогих игроков «Барсы»

Месси и Фати оцениваются в 80 миллионов евро каждый, за ними следует Тер Стеген, который оценивается в 75 миллионов евро.

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19
фотографий

Ранее в январе Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, и вот 10 самых дорогих игроков в «Барселоне»:

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Барселона

Лео Месси: 80 млн евро.

Ансу Фати: 80 млн евро.

Марк-Андре тер Стеген: 75 миллионов евро.

Френки де Йонг: 65 млн евро.

Антуан Гризманн: 60 миллионов евро.

Филипп Коутиньо: 50 млн евро.

Усман Дембеле: 50 млн евро.

Педри: 50 млн евро.

Миралем Пьянич: 40 млн евро.

Клеман Лангле: 40 млн евро.

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