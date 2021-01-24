10 самых дорогих игроков «Барсы»
Месси и Фати оцениваются в 80 миллионов евро каждый, за ними следует Тер Стеген, который оценивается в 75 миллионов евро.
Месси и Фати оцениваются в 80 миллионов евро каждый, за ними следует Тер Стеген, который оценивается в 75 миллионов евро.
Ранее в январе Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, и вот 10 самых дорогих игроков в «Барселоне»:
Лео Месси: 80 млн евро.
Ансу Фати: 80 млн евро.
Френки де Йонг: 65 млн евро.
Антуан Гризманн: 60 миллионов евро.
Филипп Коутиньо: 50 млн евро.
Усман Дембеле: 50 млн евро.
Педри: 50 млн евро.
Миралем Пьянич: 40 млн евро.
Клеман Лангле: 40 млн евро.