У Креспо первый тренерский трофей — южноамериканский аналог Лиги Европы. Дочь рыдала, а скамейка запасных превратилась в трибуну
Все счастливы.
Все счастливы.
В январе мы несколько раз вспоминали суперголы Эрнана Креспо, от которых сходили с ума комментаторы: вот первый пример, а это второй.
Но теперь пришло время порадоваться за актуальные победы аргентинца. 45-летний Креспо впервые выиграл тренерский трофей!
25 января 2020-го Креспо возглавил скромный аргентинский клуб с необычным названием «Дефенса и Хустисия». Он основан в 1935-м, но до 1978-го не участвовал в официальных турнирах. В высшей лиге Аргентины клуб играет с 2014 года, но до этого времени у него тоже не было трофеев.
Спустя год после назначения Креспо привел «Дефенсу» к первому большому успеху в ее истории. Причем сразу к международному — в финале Кубка Судамерикана (второй по значимости турнир после Кубка Либертадорес) его команда вынесла аргентинский «Ланус» 3:0. Матч тоже проходил в Аргентине — на стадионе «Марио Кемпес» в Кордове.
Героем турнира стал 29-летний форвард Брайан Ромеро, который почти всю карьеру провел в Аргентине (один сезон в Бразилии). В нынешнем розыгрыше Кубка Судамерикана Брайан с 10 голами стал лучшим бомбардиром.
В финале он тоже отличился — зажег 2:0, изящно перекинув через вратаря после ошибки соперника.
Третий мяч залетел уже в компенсированное время. Дальше — красота южноамериканского футбола. Игра еще идет, дочери Креспо чуть ли не плачут, а вся скамейка «Дефенсы» скачет и поет.
Креспо отпраздновал долгожданную победу вместе с дочерьми. Одна из них рыдала —
Теперь «Дефенса» получит автоматическую путевку в Кубок Либертадорес. В этом розыгрыше команда тоже начинала с него, но заняла третье место в группе и отправилась в аналог Лиги Европы.
Впрочем, Креспо вряд ли сожалеет.
Тренерскую карьеру Креспо начинал в Италии в 2014-м. Годом ранее он вместе с Дзамброттой, Гроссо, Матерацци и Филиппо Индзаги получил лицензию UEFA Pro. Сначала Эрнан работал в молодежке родной «Пармы», затем возглавил «Модену» из Серии Б. Но без особых успехов.
В декабре 2018-го Креспо вернулся в Аргентину — возглавил «Банфилд». Но первый успех пришел только сейчас — в «Дефенсе и Хустисии» из пригорода
Азатхан Чекабаев