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18:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Газзаев возглавил клуб четвертого дивизиона Италии

Россиянин Владимир Газзаев назначен главным тренером итальянской «Сиены», сообщает radiosienatv.it.

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Источник: Спорт-Экспресс

Недавно клуб итальянской серии D (четвертый по силе дивизион) уволил с поста главного тренера известного в прошлом футболиста сборной Италии Альберто Джилардино. Исполняющим обязанности рулевого работал Стефано Аргильи, руководство «Сиены» рассматривало вариант оставить его или предложить пост Газзаеву. Также в числе кандидатов на должность назывался бывший нападающий и главный тренер сборной Латвии Марьян Пахарь.

Владимир Газзаев — сын бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева. Ранее он возглавлял российские «Аланию» и «Урожай» (сейчас — «Кубань»), казахстанские «Актобе» и «Тобол» и грузинский «Рустави». «Тобол» специалист покинул летом 2019 года.

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