Владимир Газзаев возглавил клуб четвертого дивизиона Италии

Недавно клуб итальянской серии D (четвертый по силе дивизион) уволил с поста главного тренера известного в прошлом футболиста сборной Италии Альберто Джилардино. Исполняющим обязанности рулевого работал Стефано Аргильи, руководство «Сиены» рассматривало вариант оставить его или предложить пост Газзаеву. Также в числе кандидатов на должность назывался бывший нападающий и главный тренер сборной Латвии Марьян Пахарь.