Владимир Газзаев возглавил клуб четвертого дивизиона Италии
Россиянин Владимир Газзаев назначен главным тренером итальянской «Сиены», сообщает radiosienatv.it.
Россиянин Владимир Газзаев назначен главным тренером итальянской «Сиены», сообщает radiosienatv.it.
Недавно клуб итальянской серии D (четвертый по силе дивизион) уволил с поста главного тренера известного в прошлом футболиста сборной Италии Альберто Джилардино. Исполняющим обязанности рулевого работал Стефано Аргильи, руководство «Сиены» рассматривало вариант оставить его или предложить пост Газзаеву. Также в числе кандидатов на должность назывался бывший нападающий и главный тренер сборной Латвии Марьян Пахарь.
Владимир Газзаев — сын бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева. Ранее он возглавлял российские «Аланию» и «Урожай» (сейчас — «Кубань»), казахстанские «Актобе» и «Тобол» и грузинский «Рустави». «Тобол» специалист покинул летом 2019 года.